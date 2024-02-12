«Никогда не было такого», — что поразило Симоньян в интервью Путина больше всего?

На прошлой неделе вышло долгожданное интервью Владимира Путина, данное американскому журналисту Такеру Карлсону (Tucker Carlson), который удостоился чести поговорить с президентом РФ о самой волнующей политической теме.
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