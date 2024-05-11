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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Депутат Глазкова и Платошкин прокомментировали отказ голосовать за Мишустина

Депутат Глазкова и Платошкин прокомментировали отказ голосовать за Мишустина

Историк, публицист и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, вместе с супругой Анжеликой Глазковой, депутатом Госдумы от фракции КПРФ, оценили выдвижение на пост председателя правительства Михаила Мишустина.

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Комментарии
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Maxim
В КНР на производстве и получают больше, чем в офисе - 14 и 12 тыс. юаней. КПРФ - не КПК, Чжан Юся - не браконьер..
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15 час.
S
Sobering
Развалятся США, развалится и экономика Китая. Не коммунистов рук дело - китайская экономика, а глобалистов, которые заставили Запад вывозить в Китай предприятия, а самим заниматься финансовыми махинациями, пузырями. Одна Россия останется на плаву, когда рухнет доллар.
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12 час.

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