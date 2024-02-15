Обвиняемая в экстремизме адвокат Навального заочно арестована

В Москве суд заочно арестовал адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Ольгу Михайлову.