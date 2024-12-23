✔️ В Крыму полностью ликвидирована очередь в детские сады «В этом году 24 детских сада уже начали свою работу, до 31 декабря будет завершено строительство ещё четырёх садов.
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✔️ В Крыму полностью ликвидирована очередь в детские сады «В этом году 24 детских сада уже начали свою работу, до 31 декабря будет завершено строительство ещё четырёх садов.