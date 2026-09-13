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Победительница «Новой волны 2026» певица FLORA о своем триумфе и конкурсантах

Победительницей международного конкурса «Новая волна 2026» стала 29-летняя певица Флора Бичахчян из Армении, известная под сценическим именем FLORA.

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