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Царьград

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100-летняя жительница Донецка проголосовала на выборах в Госдуму

100-летняя жительница Донецка проголосовала на выборах в Госдуму

100-летняя Мария Слута из Донецка досрочно проголосовала на выборах в Госдуму. Эта жительница с богатой историей принимала участие в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги во время Великой Отечественной войны.

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