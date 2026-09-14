100-летняя жительница Донецка проголосовала на выборах в Госдуму

100-летняя Мария Слута из Донецка досрочно проголосовала на выборах в Госдуму. Эта жительница с богатой историей принимала участие в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги во время Великой Отечественной войны.
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