На Госуслугах появятся электронные зачетки. А также студенческие билеты

На Госуслугах появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие официальные документы, подтверждающие обучениеКак сообщает Минцифры, электронный студенческий будет станет доступен в 2024 году.
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