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РНПК выступает за создание единой методической базы для эффективного управления климатическими рисками

РНПК выступает за создание единой методической базы для эффективного управления климатическими рисками

Заместитель председателя правления Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) Александр Щеглов, выступая на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024, заявил о необходимости создания в России единой методической базы и площадки для обсуждения подходов, инструментов и накопления данных для эффективного управления климатическими рисками.

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