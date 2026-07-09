Древняя церковь ушла под ковш: дело о разрушении кургана на Кубани дошло до суда

Суд рассмотрит дело о разрушении древнего кургана под Белореченском В Белореченском районе Краснодарского края перед судом предстанет директор строительной компании, которого обвиняют в повреждении объекта археологического наследия.
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