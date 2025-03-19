Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к диктатуре. Об этом в интервью Bild заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
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