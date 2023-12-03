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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» прервал серию из 8 поражений подряд в основное время. Лео Карлссон набрал 1+1 и забил победный буллит в игре с «Колорадо»

«Дакс» одолели «Колорадо» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. По ходу матча команда Грега Кронина уступала со счетом 0:2 и 1:3.

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