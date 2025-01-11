Десятки украинских десантников попали в плен в зоне спецоперации

Марочко: почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске Военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли контратаковать российскую армию на территории Волчанска в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.