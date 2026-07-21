«Непосредственно уничтожить»: в Госдуме призвали устранить Зеленского для победы в СВО

Андрей Павлов

"Эксперты предлагают бить по центрам принятия решений". Так ещё четыре года назад то ли Путин, то ли Медведев сказал, мол если хоть один снаряд упадет на территорию России, то немедленно будет нанесен удар по центру принятия решений. И че? Снаряды-дроны-ракеты падают где хотят, НПЗ горят, люди гибнут, а центр принятия решений функционирует. "Эксперты предлагают". Ну ну...