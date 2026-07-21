БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Непосредственно уничтожить»: в Госдуме призвали устранить Зеленского для победы в СВО

«Непосредственно уничтожить»: в Госдуме призвали устранить Зеленского для победы в СВО

В ГД призвали «непосредственно уничтожить» Зеленского и его приспешников Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты предлагают бить по центрам принятия решений.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Эксперты предлагают бить по центрам принятия решений&quot;. Так ещё четыре года назад то ли Путин, то ли Медведев сказал, мол если хоть один снаряд упадет на территорию России, то немедленно будет нанесен удар по центру принятия решений. И че? Снаряды-дроны-ракеты падают где хотят, НПЗ горят, люди гибнут, а центр принятия решений функционирует. &quot;Эксперты предлагают&quot;. Ну ну...
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4 н.
ВС
Владимир Соловьев
Они уже оба не помнят, что говорили!
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4 н.