В ГД призвали «непосредственно уничтожить» Зеленского и его приспешников Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты предлагают бить по центрам принятия решений.
«Непосредственно уничтожить»: в Госдуме призвали устранить Зеленского для победы в СВО
Комментарии
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Андрей Павлов
"Эксперты предлагают бить по центрам принятия решений". Так ещё четыре года назад то ли Путин, то ли Медведев сказал, мол если хоть один снаряд упадет на территорию России, то немедленно будет нанесен удар по центру принятия решений. И че? Снаряды-дроны-ракеты падают где хотят, НПЗ горят, люди гибнут, а центр принятия решений функционирует. "Эксперты предлагают". Ну ну...
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ВС
Владимир Соловьев
Они уже оба не помнят, что говорили!
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