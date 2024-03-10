Моссад: ХАМАС ужесточил требование по сделке и добивается эскалации конфликта

Эскалация насилия в секторе Газа в Рамадан для ХАМАС предпочтительнее переговоров, заявил Моссад. По данным израильской разведки, радикалы специально ужесточают свои требования к сделке по заложникам и временном перемирии, пишет The Times of Israel.
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