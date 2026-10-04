Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ по Белгороду, включая троих детей

Вечером 2 октября вооружённые силы Украины нанесли прицельный удар по жилым кварталам и центру города Белгорода, сообщила 3 октября губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
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