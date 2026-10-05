"Теория победы" над Россией: Bloomberg раскрыл новый план главкома НАТО

НАТО готовит "теорию победы" над Россией на случай гипотетического конфликта на восточном фланге. Bloomberg раскрыл, какой план главком НАТО представит в Польше и почему альянс вновь говорит о необходимости готовиться к возможному противостоянию.
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