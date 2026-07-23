Новый главком ВСУ Драпатый оскорбительно высказался о жителях Донбасса

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса. Он назвал население региона «несознательным», обвинил в равнодушии и заявил, что там проживает большое количество «криминальных элементов».
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