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В Хабаровском крае собрались запустить программу трансплантации печении и сердца

В Хабаровском крае собрались запустить программу трансплантации печении и сердца

В Хабаровском крае в 1-й краевой больнице и Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии уже идет внедрение технологий, необходимых для трансплантации сердца и печени.

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