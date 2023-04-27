В Хабаровском крае собрались запустить программу трансплантации печении и сердца

В Хабаровском крае в 1-й краевой больнице и Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии уже идет внедрение технологий, необходимых для трансплантации сердца и печени.
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