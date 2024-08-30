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Автопробег Артюхова-2024: честный разговор о школьниках и самолётах

Автопробег Артюхова-2024: честный разговор о школьниках и самолётах

В шестой раз проехал губернатор Дмитрий Артюхов по городам и районам ЯНАО за рулём автомобиля. Особенностью «Честного маршрута»-2024 был акцент на подготовке к празднованию юбилеев Ноябрьска и Нового Уренгое, а также большое количество вопросов от жителей о связи с ямальцами, которые находятся в зоне спецоперации.

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