Автопробег Артюхова-2024: честный разговор о школьниках и самолётах

В шестой раз проехал губернатор Дмитрий Артюхов по городам и районам ЯНАО за рулём автомобиля. Особенностью «Честного маршрута»-2024 был акцент на подготовке к празднованию юбилеев Ноябрьска и Нового Уренгое, а также большое количество вопросов от жителей о связи с ямальцами, которые находятся в зоне спецоперации.