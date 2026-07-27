НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Ямаль и Нико восхищали людей на ЧМ, но появляются ультраправые и расистские партии, центр активности – Вашингтон с Трампом. Если Ле Пен победит во Франции, это изменит Европу». Журналист Пикерас о мигрантах

Испанский журналист Педро Пикерас высказался об отношении к мигрантам и расизме в стране на фоне победы Испании на ЧМ-2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии