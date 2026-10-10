В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали две мирные жительницы. По данным регионального оперштаба, в Шебекино при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадала женщина.
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