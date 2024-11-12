Премия MTV: триумф Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт получила четыре награды на прошедшей в воскресенье в Манчестере церемонии вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards и стала первой исполнительницей, которой удалось трижды стать лучшим артистом за 30-летнюю историю премии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии