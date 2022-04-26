Самая Модная

247 подписчиков

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Вот это мало вероятно что-бы снизили цены на топливо в России если на что-то подняли цены то уже не снижают .У России появилис...
  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Проект постановления об амнистии за административные нарушения в области ПДД внесли в Думу

Проект постановления об амнистии за административные нарушения в области ПДД внесли в Думу

Депутатами от фракции ЛДПР Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и вице-спикером Борисом Чернышовым внесен в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх