Проект постановления об амнистии за административные нарушения в области ПДД внесли в Думу

Депутатами от фракции ЛДПР Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко и вице-спикером Борисом Чернышовым внесен в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения.