Медведев стал финалистом турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем

Победой Даниила Медведева закончилась встреча российского тенниссиста с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории АТР-250 в Дохе (Катар), сообщает 24 февраля издание Sport-express.