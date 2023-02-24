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Медведев стал финалистом турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем

Медведев стал финалистом турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем

Победой Даниила Медведева закончилась встреча российского тенниссиста с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории АТР-250 в Дохе (Катар), сообщает 24 февраля издание Sport-express.

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