Какой сегодня праздник: 5 января

Сегодня, 5 января, отмечаютДень взбитых сливок В календаре кулинарных праздников есть день, посвященный десерту, без которого невозможно приготовить кекс, торт, молочный коктейль или изысканные пирожные – 5 января отмечается День взбитых сливок.