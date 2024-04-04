Подпольщик Лебедев: ВС России поразили завод беспилотников в Харьковской области

Вооруженные силы России нанесли несколько точных ударов по Харьковской области. Как рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где могли производить беспилотники, а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами.