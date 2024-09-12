Экс-директор института УрФУ объяснил миллионные доходы победой в казино

Обвиняемый в мошенничестве экс-директор института физкультуры Уральского федерального университета Евгений Шурманов, отвечая на вопрос гособвинителя о доходах, вспомнил, как до задержания выиграл крупную сумму в казино.
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