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Советник президента США Байдена Салливан: у Украины есть огромный запас боевой мощи, он еще не задействован в контрнаступлении

Советник президента США Байдена Салливан: у Украины есть огромный запас боевой мощи, он еще не задействован в контрнаступлении

У киевской стороны имеется огромный запас боевой мощи, он пока не задействован в контрнаступлении. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Комментарии
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виктор комягин
ты что пидаренок куришь?...или нюхаешь?💩🤮😂👍😜
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15 час.

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