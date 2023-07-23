У киевской стороны имеется огромный запас боевой мощи, он пока не задействован в контрнаступлении. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал Джейк Салливан, советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Популярные статьи
- Петр Толстой считает, что России нужно выйти из ВОЗ, поскольку организация навязывает нашей стране ненужные ценности
- Живущая в Испании на острове Тенерифе Исинбаева назвала «номинальным» звание майора, присвоенное ей за выступление в составе ЦСКА
- Бывший тренер по легкой атлетике Гвиниашвили призвала Исинбаеву вернуть государству зарплату, премии, автомобили и квартиру
Свежие комментарии