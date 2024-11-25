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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Убитый не успел поздравить маму: Рубик расстрелял двух саратовских мужиков за обгон

Убитый не успел поздравить маму: Рубик расстрелял двух саратовских мужиков за обгон

Фото: Shatokhina Natalia/Globallookpress "Армянская канитель" против СОБРа: Рубик разозлился и убил человека на дороге - семья пыталась отбить преступника Задержание открывшего стрельбу в Марксе бизнесмена попало на видео.

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Комментарии
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Татьяна Пушкарь
Да точно Куда смотрит власть? Или все куплены!!!?
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52 мин.
Татьяна Пушкарь
Ну что Затулин пойдешь выручать виесте с имамоми
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50 мин.
Игорь Зиналь
Рубики должны жить и работать в рубикштане.
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12 мин.

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