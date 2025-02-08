«Иди ## ###, мужик! ########!» Беллингем – лайнсмену, не присудившему «Реалу» аут в матче с «Атлетико»

Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1. На 12-й минуте матча полузащитник «Реала» крикнул по-английски боковому судье, который не присудил его команде право на аут: «Иди ## ### (на фиг – Спортс”), мужик! ######## (отвали – Спортс”)!» Выкрики игрока были слышны в телевизионной трансляции.