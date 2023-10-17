Почему россиянки не хотят выйти за мусульманина?

Откуда еще такие дуры наивные берутся? Такие вопросы глупые задают? Арабских сказок в адаптированном переводе начитались и сериалов турецких насмотрелась?

Элина Морозова

Кому понравится быть третей женой? Мусульманин может жениться только на мусульманке. Русская женщина вряд ли на это пойдет.