Почему россиянки не хотят выйти за мусульманина?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Maja
Откуда еще такие дуры наивные берутся? Такие вопросы глупые задают? Арабских сказок в адаптированном переводе начитались и сериалов турецких насмотрелась?
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14 час.
Элина Морозова
Майя! Это мужик написал. Пройди по ссылке.
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7 час.
Элина Морозова
Кому понравится быть третей  женой? Мусульманин может  жениться  только на мусульманке. Русская женщина вряд ли на это пойдет.
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