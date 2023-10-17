Причин вступления в брак с мусульманином множество:1. На свадьбу жених обязан подарить жене очень дорогой материальный подарок - минимум машину, чаще всего квартиру.
Почему россиянки не хотят выйти за мусульманина?
Комментарии
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Майя Maja
Откуда еще такие дуры наивные берутся? Такие вопросы глупые задают? Арабских сказок в адаптированном переводе начитались и сериалов турецких насмотрелась?
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14 час.
Элина Морозова
Майя! Это мужик написал. Пройди по ссылке.
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7 час.
Элина Морозова
Кому понравится быть третей женой? Мусульманин может жениться только на мусульманке. Русская женщина вряд ли на это пойдет.
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6 час.
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