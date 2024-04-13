Таджикистан заявил о недопустимости пыток задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Алексей Казаков А Россия своим гражданам заявляла о недопустимости терактов? Не судьба подумать что здесь проблема не мв национальности ?

Алексей Казаков Целовать в задницу не надо Однако поощрять пытки тоже нельзя - они и так в норме и только втихаря Попадете в прессхату поймете