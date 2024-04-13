Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимой публикацию кадров жёсткого задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
Таджикистан заявил о недопустимости пыток задержанных по делу о теракте в «Крокусе»
Комментарии
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Алексей Казаков
А Россия своим гражданам заявляла о недопустимости терактов? Не судьба подумать что здесь проблема не мв национальности ?
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11 час.
Алексей Казаков
Целовать в задницу не надо Однако поощрять пытки тоже нельзя - они и так в норме и только втихаря Попадете в прессхату поймете
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11 час.
Вера артемьева
это дешевая провокация таджика.никаких намеков на пытки а этот уже верещит.это предпосылка обвинить россию в неправомерном наказании таджиковыродков.мягко мы промолчали как всегда а зря.
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9 час.
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