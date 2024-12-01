Политолог Марков: торговля России с Казахстаном идет опережающими темпами

Торговля России с другими странами растет, а с Казахстаном она растет опережающими темпами, цитирует Telegram-канал KeyNews слова генерального директора Института политических исследований Сергея Маркова по итогам сессии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.
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