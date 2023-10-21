Сотрудники полиции в Северной Осетии уличили директора и учителя одной из школ Владикавказа в присвоении 1 млн рублей

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП № 2 УМВД России по г. Владикавказу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт присвоения денежных средств сотрудниками общеобразовательного учреждения.
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