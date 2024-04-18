"Семья абу-бандитов избила одну из мам прямо на детской площадке — пока бабуин держал пострадавшую за волосы, его жена наносила женщине удары по лицу"

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Комментарии
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Олег Самойлов
А что там про белоруссию-то?
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32 мин.
Олег Самойлов
Насчет советской милиции и советской армии - подробнее можно? А то как-то не могу сложить любовь советской милиции с любовью народа к ней и вообще, как-то сразу на язык просится название НОВОЧЕРКАССК!
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26 мин.
Павел Ильин
По всякой ерунде, типа запрета курения и прочего, быстро законы принимают, а на серьезные вещи видимо мозгов не хватает или имеют с этого навар. Что мигрантов винить, их же чиновники протаскивают сюда. Их надо наказыать.
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4 мин.

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