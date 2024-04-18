"Семья абу-бандитов избила одну из мам прямо на детской площадке — пока бабуин держал пострадавшую за волосы, его жена наносила женщине удары по лицу"

Олег Самойлов А что там про белоруссию-то?

Олег Самойлов Насчет советской милиции и советской армии - подробнее можно? А то как-то не могу сложить любовь советской милиции с любовью народа к ней и вообще, как-то сразу на язык просится название НОВОЧЕРКАССК!