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Путину доложили об итогах контактов по линии спецслужб РФ и США

В Москве имели место контакты между российскими и американскими спецслужбами. Президент России Владимир Путин был проинформирован об итогах встреч, заявил 26 августа на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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