ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде

Российская армия нанесла удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Ранее этот аэродром уже бомбили, однако после прошлых ударов он опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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