Полицейские Башкирии вручили паспорта юным гражданам России

На базе Башкирской гимназии № 140 им. Зайнаб Биишевой прошло торжественное вручение паспортов гражданина России 23 ученикам школ микрорайона Инорс Калининского района г.
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