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В ходе исследований было выявлено наличие общей генетической предрасположенности к биполярному расстройству и эпилепсии

В ходе исследований было выявлено наличие общей генетической предрасположенности к биполярному расстройству и эпилепсии

Исследование генетической связи между биполярным расстройством I типа и эпилепсией В рамках исследования, проведённого группой учёных из Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences), была выявлена генетическая связь между биполярным расстройством I типа (BD-I) и эпилепсией.

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