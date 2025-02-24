«Что-то эфемерное»: фотограф Роман Мокров высказался о москвичах

Мужчина не понимает, кого сейчас можно считать жителем Москвы, а кого еще или уже нельзя. Известный фотограф Роман Мокров в интервью журналу «Москвич Mag» заявил, что понятие «москвичи» стало «эфемерным», так как сейчас «растворилась ясность с присоединением до Калужской области всех этих колхозных полей».