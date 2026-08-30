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Царьград

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Обсерватория "Вега": Кометы 220P и 161P видны этой осенью

Обсерватория "Вега": Кометы 220P и 161P видны этой осенью

Осенью кометы 220P/McNaught и 161P/Hartley-IRAS будут видны на ночном небе. Их можно наблюдать с помощью больших любительских телескопов, сообщает инженер обсерватории "Вега" НГУ Михаил Маслов.

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