В Москве подвели итоги регионального этапа премии «Экспортёр года»

В столице наградили победителей московского этапа всероссийского конкурса «Экспортёр года». Лауреатами стали компании, показавшие наилучшие результаты по внешнеэкономической деятельности за 2025 год.
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