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Интересный Сочи | Куда сходить

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Детский кастинг для ТВ-шоу пройдёт в Сочи

Детский кастинг для ТВ-шоу пройдёт в Сочи 🗓 До конца июля 📍 Курортный проспект, 50 🔎 7-15 лет 👭 По записи: @fk_tv1_sochi_bot ⭐️ “Осторожно, дети!” — развлекательная программа для детей и подростков, где каждую программу дети соревнуются со взрослыми в спортивных, умственных, творческих способностях ⭐️ Во время кастинга ребенок выполнит несколько простых заданий заданий на проверку актерского мастерства ⭐️ Ребят прошедших отбор ждет насыщенная и звездная жизнь 🙂 Интересный Сочи.

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