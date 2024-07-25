Детский кастинг для ТВ-шоу пройдёт в Сочи 🗓 До конца июля 📍 Курортный проспект, 50 🔎 7-15 лет 👭 По записи: @fk_tv1_sochi_bot ⭐️ “Осторожно, дети!” — развлекательная программа для детей и подростков, где каждую программу дети соревнуются со взрослыми в спортивных, умственных, творческих способностях ⭐️ Во время кастинга ребенок выполнит несколько простых заданий заданий на проверку актерского мастерства ⭐️ Ребят прошедших отбор ждет насыщенная и звездная жизнь 🙂 Интересный Сочи.