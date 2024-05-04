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Американский Минфин ввел санкции против российской авиакомпании «Победа»

Американский Минфин ввел санкции против российской авиакомпании «Победа»

Американский Минфин ввел санкции против российской авиакомпании «Победа» Ирэн ОрлонскаяСогласно докладу, опубликованному на сайте Министерства финансов США, Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, ограничив 29 отдельных лиц и 250 организаций.

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