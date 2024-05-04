Американский Минфин ввел санкции против российской авиакомпании «Победа» Ирэн ОрлонскаяСогласно докладу, опубликованному на сайте Министерства финансов США, Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, ограничив 29 отдельных лиц и 250 организаций.
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