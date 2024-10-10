Основательницу сети «Андерсон» Татулову признали иноагентом за критику СВО

Причинами, по которым основательницу сети кафе «Андерсон» и экс-общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову внесли в реестр иноагентов, стали ее посты с критикой спецоперации на Украине, а также оказываемая ею информационная помощь иностранным агентам.