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Отменяем комиссию за выпуск Union Pay!

Отменяем комиссию за выпуск Union Pay!

Реклама: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» erid:LdtCK6zCH Врывайся в путешествия вместе с Примсоцбанком! С 24 августа банк отменяет комиссию за выпуск дебетовой карты Union Pay! Теперь выпустить карту можно совершенно бесплатно.

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