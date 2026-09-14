15 сентября верующие чтят память мученика Маманта, в народе — Мамонт Овчарник

Во вторник, 15 сентября 2026 года, будем отмечать сразу несколько праздников. В Дагестане — День единства народов республики, в России чествуют работников санитарно-эпидемиологического надзора, а православные чтят память мученика Маманта.
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