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Аргументы недели

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15 сентября верующие чтят память мученика Маманта, в народе — Мамонт Овчарник

15 сентября верующие чтят память мученика Маманта, в народе — Мамонт Овчарник

Во вторник, 15 сентября 2026 года, будем отмечать сразу несколько праздников. В Дагестане — День единства народов республики, в России чествуют работников санитарно-эпидемиологического надзора, а православные чтят память мученика Маманта.

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