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Возможно, выпали из лодки: на приморском озере исчезла семейная пара

Возможно, выпали из лодки: на приморском озере исчезла семейная пара

10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов.

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