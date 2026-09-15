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Judge In Lindsay Clancy Trial Orders Jurors' Identities To Be Sealed Indefinitely

Judge In Lindsay Clancy Trial Orders Jurors' Identities To Be Sealed Indefinitely

Judge In Lindsay Clancy Trial Orders Jurors' Identities To Be Sealed Indefinitely Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, The judge in the murder trial of Lindsay Clancy ordered that the jurors' names be sealed indefinitely due to concerns about their privacy.

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