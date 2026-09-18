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Двое детей и женщина умерли от отравления в Саратовской области

Двое детей и женщина умерли от отравления в Саратовской области

18 сентября в Калининске Саратовской области из одного дома на улице Коммунистической в больницу доставили сразу четверых членов семьи: 50-летнюю женщину и троих детей.

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